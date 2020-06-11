В Голливуде снова разрешили съемки фильмов и телешоу

Власти Лос-Анджелеса разрешили снимать фильмы и телешоу на территории округа. Съемочным командам придется соблюдать особые меры безопасности во время работы, сообщает Reuters.

Всем участникам съемок придется регулярно сдавать тесты на заражение коронавирусом и ежедневно проверяться на наличие симптомов COVID-19. И все же, несмотря на разрешение, работа над большинством проектов продолжится не ранее сентября.

В округе также планировали открыть кинотеатры, хотя и со строгими условиями посещения: с 25%-ной заполняемостью залов, социальной дистанцией и обязательными регулярными дезинфекциями. В итоге открытие решили перенести, хотя музеи, отели и спорт-клубы смогут принять посетителей уже 12 июня. Голливудские продюсеры рассчитывают успеть заработать на блокбастерах хотя бы в конце лета.

В марте в США и по всему миру из‑за пандемии коронавируса массово отменили или отложили съемки кино и сериалов, из‑за чего работу уже потеряли десятки тысяч членов съемочных команд. В Голливуде был создан специальный комитет по поддержке пострадавших работников киноиндустрии — его возглавил Стивен Спилберг.