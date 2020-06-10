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Вышел трейлер второго сезона сериала «Роковой патруль»

Семён Гудошников
Вчера в 22:35

HBO Max выпустил трейлер второго сезона сериала «Роковой патруль», поставленного по серии комиксов Doom Patrol. Новые серии можно будет посмотреть уже с 25 июня, а с 26 июня — на русском языке в стриминговом сервисе «Кинопоиск HD».

Сюжет нового сезона продолжит историю «Рокового патруля». На этот раз героям предстоит найти и обезвредить дочь доктора Найлса Колдера (Шефа). По его собственным словам, девочка по имени Дороти может «устроить ад на Земле».

Сериал повествует о группе под названием Роковой патруль, в которую входят супергерои, получившие свои способности из‑за несчастных случаев: Роботмен (Брендан Фрейзер), Негативный человек (Мэтт Бомер), Эластика (Эйприл Боулби), Безумная Джейн (Дайан Герреро) и Киборг (Джойван Уэйд) из Лиги справедливости. Также одним из главных персонажей сериала является Шеф (Тимоти Далтон)

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