Международный кинофестиваль «Зеркало» пройдет в онлайн-формате

Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» пройдет 25–30 июня в онлайн-формате, пишет Colta. Организаторы решили не переносить мероприятие, а вместо этого изменить его формат.

Площадкой для кинофестиваля станет онлайн-кинотеатр TVzavr, в котором специально для «Зеркала» создадут виртуальные кинозалы. Их назовут по именам городов Ивановской области, где традиционно проходит киносмотр: «Иваново», «Шуя», «Плес», «Юрьевец».

Часть программы будет доступна для бесплатного просмотра, на премьерные показы необходимо будет купить билет. Также на фестивале пройдут обсуждения фильмов, образовательные встречи, торжественные церемонии открытия и закрытия — все также в онлайн-формате. Кроме того, большинство фильмов и событий фестиваля жители Ивановской области смогут увидеть на местном телеканале «Барс».

По словам генпродюсера кинофестиваля Константина Шавловского, большинство дистрибьюторов «согласились на рискованный для них шаг — показ фильмов в интернете», так что программа «Зеркала» не пострадала. В ней по-прежнему ленты — участники престижных киносмотров в Роттердаме, Локарно, Таллине, фестиваля «Сандэнс» и других.

В конкурсной программе — «Без особых признаков» Фернанды Валадес, «Кот в стене» Веселы Казаковой и Мины Милевой, «Назир» Аруна Картика, «Одинокая скала» Алехандро Телемако Таррафа, «Бабай» Артема Айсагалиева, «Кала-Азар» Яниса Рафа и «Cook, F…ck, Kill» Миры Форнай.

О прошлогоднем «Зеркале» можно прочитать в материале «Афиши Daily». На нем показывали, например, лауреата последнего «Оскара» фильм «Паразиты» и «Дылду» Кантемира Балагова.