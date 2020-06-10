Страны ЕС откроют свои границы не раньше 1 июля

Большинство стран Евросоюза выступили за продление ограничений на въезд на две недели. Туристы не смогут попасть в государства ЕС как минимум до 1 июля. Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон, передает Deutsche Welle.

«Я думаю, нам следует рассмотреть постепенное снятие ограничений на поездки в ЕС в начале июля», — заявила Йоханссон. По ее словам, на следующей неделе рекомендации по открытию внешних границ ЕС представит Еврокомиссия.

«Обсуждая варианты снятия ограничений на внешних границах, мы четко дали понять, что следует избежать ситуации, когда эти меры приведут к возобновлению контроля на внутренних границах ЕС», — добавила чиновница.

Границы стран Евросоюза закрыты из‑за пандемии коронавируса. Исключения сделаны только для необходимых поездок, к примеру сезонных работников.