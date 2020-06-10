В ВОЗ назвали «необычной» низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что затрудняется понять причину низкой смертности людей с COVID-19 в России. Об этом пишет «Интерфакс».

«Это, конечно, необычно, что количество смертей относительно количества подтвержденных случаев является очень низким», — сказал он, при этом оценив высокий уровень тестирования на коронавирус в России.

Райан отметил, что российские власти должны объяснить, как именно они ведут подсчет умерших пациентов с коронавирусом. «Важно, чтобы власти предоставили метод, по которому проводится подтверждение причин смертей для того, чтобы удостовериться, что они точно и должным образом подтверждают их», — сказал он.

По словам эксперта, в Европе, где смертность от COVID-19 высока, система здравоохранения с точки зрения доступности и развитости похожа на российскую. Однако в некоторых странах могут завышать показатель смертности среди коронавирусных пациентов, заявил Райан. Он отметил, что ВОЗ разработала стандарт официального подтверждения смерти, который предоставлен каждому государству — члену организации для должной сертификации летальных исходов среди заразившихся COVID-19.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью CNN объяснил низкую смертность от COVID-19 в России эффективной системой здравоохранения. Он добавил, что такая статистика получается из‑за того, что в стране делают много тестов на коронавирус и таким образом выявляют больше случаев заражения.