Задержали глав норильской ТЭЦ, далай-лама выпустит альбом и другие новости дня

В России за сутки выявили 8404 случая коронавируса. Согласно официальным данным, в Москве после отмены режима самоизоляции количество заболевших падает.

Роспотребнадзор объявил о сохранении масочного режима по всей России. «Надо четко понимать, что вирус никуда не ушел. Вирус остается с нами», — сказала глава ведомства Анна Попова.

Директора и двоих инженеров норильской ТЭЦ задержали по делу о разливе нефти. По версии следователей, руководители предприятия знали, что конструкция нуждается в капитальном ремонте, однако не предприняли действий для его проведения.

В США на фоне антирасистских протестов с платформы HBO Max удалили фильм «Унесенные ветром» с Вивьен Ли и Кларком Гейблом. Картина 1939 года романтизирует рабство, заявили в компании.

Актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП с гибелью человека, отправят на психиатрическую экспертизу. Автомобиль актера проверят на исправность.

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер на 79-м году жизни. Он проходил лечение от COVID-19 и был подключен к аппарату ИВЛ.

Шведская прокуратура выяснила, кто убил премьер-министра страны Улофа Пальме в 1986 году — убийцей оказался бывший сотрудник страховой компании Scandia Стиг Энгстрем. Расследование заняло более тридцати лет.

В сети появился четвертый микстейп Лил Пипа «Crybaby». Релиз состоялся ровно четыре года назад.

Вышел тизер фильма-антиутопии «Мы», снятого по роману Евгения Замятина. Продюсерами картины выступили Сарик и Гевонд Андреасяны.

Далай-лама 6 июля выпустит собственный дебютный музыкальный альбом «Inner World». В пластинку войдут 11 треков, представляющих собой классические буддийские мантры в исполнении духовного лидера Тибета, наложенные на нью-эйдж-музыку.

«Пионер» запустит летнюю программу онлайн-встреч с основателями российских медиа. В ней примут участие основатель медиа о книгах «Горький» Борис Куприянов, главный редактор «Арзамаса» Филипп Дзядко и руководитель «Полки» Юрий Сапрыкин.

Новым гостем литературного вечера в «Доме с маяком» станет российский писатель Дмитрий Глуховский. Вместе с Галиной Юзефович он обсудит творческий путь Андрея Платонова и подробно разберет его самый известный роман «Котлован». Купить билеты и посмотреть трансляцию можно на «Афише».