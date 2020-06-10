Прокуратура: Ефремов был в состоянии наркотического опьянения, когда устроил ДТП

Актера Михаила Ефремова обвинили в том, что он находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения, когда устроил ДТП, повлекшее за собой смерть человека. Об этом говорится в заявлении столичной прокуратуры.

«Органами предварительного расследования Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по пункту «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что уголовное дело по факту ДТП на Смоленской площади с участием Ефремова находится на особом контроле в прокуратуре Москвы.

Ранее стало известно, что Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу. Медицинское исследование крови актера выявило следы наркотиков, на актера завели уголовное дело. Он признал свою вину. Впрочем, некоторые источники сообщали, что это остаточные следы наркотиков, которые актер употреблял ранее, а на ДТП это никак не отразилось.

До 9 августа Ефремова поместили под домашний арест — ему запрещено общаться со свидетелями, потерпевшими и обвиняемыми, а также пользоваться интернетом для целей, касающихся дела. Телефон можно использовать только для связи с адвокатом и вызова экстренных служб.

8 июня Ефремов попал в ДТП в районе Смоленской площади. Он пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. В результате аварии тяжелые травмы получил водитель грузового фургона Сергей Захаров. Его экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, где он позже скончался.