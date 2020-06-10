Facebook удалил страницу ска-группы The Specials. Их видео перепутали с расистским контентом

Facebook по ошибке удалил страницу музыкальной группы The Specials, сообщает Би-би-си. Музыканты считают, что их видео перепутали с расистским контентом из‑за популярности среди скинхедов в прошлом. Вместе с ними были заблокированы тысячи страниц пользователей, размещавших ссылки на The Specials. Позднее их восстановили.

Вокалист The Specials Нэвилл Стапл и его жена, менеджер группы Кристин, считают, что все дело в движении 1970-х, которое называлось «2 Tone» — музыка этого ска-жанра была популярна среди руд-боев и скинхедов. Однако смысл движения, уверяют музыканты, был противоположен расизму.

«Мы — эра «2 Tone», мы появились, когда расовое напряжение было немыслимым, немного как сейчас. И мы делали все, чтобы объединить черных и белых», — рассказали музыканты.

Представители Facebook в ответ заявили, что рассмотрят случившееся и сделают все возможное, чтобы такая ошибка более не повторилась.

В связи с американскими протестами и движением #BlackLivesMatter многие сервисы удаляют контент с расистскими отсылками. К примеру, HBO Max убрал со своей платформы фильм «Унесенные ветром», а Netflix, BBC iPlayer и Brit Box — сериал «Little Britain».