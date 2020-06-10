ФБК выпустил расследование о недвижимости главы Росприроднадзора Светланы Радионовой

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал новое расследование. На этот раз ФБК изучал недвижимость родственников главы Росприроднадзора Светланы Радионовой. По данным фонда, семье чиновницы принадлежит недвижимость на 720 миллионов рублей, среди которой: четыре квартиры в Москве, загородный дом с участком в 30 соток и квартира в Ницце, зарегистрированная на родителей Радионовой.

Согласно декларации чиновницы, ей самой принадлежит только одна квартира площадью 60 квадратных метров, а ее зарплата составляет 400 тысяч рублей в месяц. При этом о занятии Радионовой каким‑либо бизнесом ничего не известно.

Родители чиновницы пенсионеры. О других источниках их дохода в расследовании ФБК не говорится. Известно, что у отца Радионовой была кулинарная лавка, а квартира в Ницце зарегистрирована на фирму родителей. Однако, чем занимается эта фирма, в расследовании не уточняется.

«Такой уровень богатства невозможно объяснить ничем. Он настолько вопиющ, что можно спокойно и без каких‑либо сомнений говорить: украла, получила как взятки за что‑то, что делала в Ростехнадзоре или в Росприроднадзоре. Записала все на родителей, чтобы ее собственная декларация выглядела таким девственным образом, которым выглядит сейчас», — утверждает Навальный.