«Не согласовывай»: петербургский художник рассказал, что думает о стрит-арте в новой работе

Художник нанес три надписи на осколки бетонных плит — «не убий», «не укради» и «не согласовывай стрит-арт». «Все, что я думаю о стрит-арте, — в одной работе», — пояснил Loketski в инстаграме. Посмотреть произведение искусства живьем можно, отправившись по координатам 60.077911, 30.329326.

Большую часть своих работ Loketski создает на Парнасе. В марте, к примеру, там появилась инсталляция из риса, гречки и туалетной бумаги, которую местные жители разобрали за три часа. «Афиша Daily» разговаривала с художником о пустых полках, дезинфекции и дефиците.

Другая работа Loketski — «Новейшая теория времени» на дверях заброшенной Пулковской обсерватории — также прожила недолго. В ней автор переосмыслил цитату патриарха Кирилла о строительстве трех храмов в день. Когда о «Новейшей теории времени» написали СМИ, работу оперативно закрасили.