Бывшего фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова арестовали на 18 суток

Пресненский суд Москвы арестовал на 18 суток экс-фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова за то, что тот участвовал 5 июня в несогласованном шествии. Об этом пишет «Новая газета».

Раджабова задержали накануне, его признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). По заявлению судьи, активист участвовал в несогласованной акции на Звенигородском шоссе, участники которой выкрикивали «Свободу Азару» и «Россия будет свободной». Вместе с Раджабовым суд за это же шествие арестовал активиста Матвея Александрова.

Адвокат Раджабова Оксана Опаренко заявила, что защите не дали ознакомиться с ознакомиться с видеоматериалами, а протокол составлен задним числом. Кроме того, по ее словам, личный смотр был проведен с нарушениями. Раджабов свою вину не признал, заявив, что у него не было плаката, а он просто «ел чипсы».

5 июня освобожденные из ОВД «Пресня» участники одиночных пикетов в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара и сторонники «Бессрочного протеста» провели стихийное шествие по пути из отдела. Они выступали против задержания на пикетах. Через несколько дней участников шествия задержали.

28 мая Азара признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» и назначили ему 15 суток в спецприемнике. Мосгорсуд сократил срок административного ареста Азара на пять суток — с 15 до 10. В день ареста Азара и на следующий день в Москве и Петербурге прошли серии одиночных пикетов в его поддержку. На них были задержаны более 30 человек, некоторых участников также арестовали.