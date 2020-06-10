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Журналистку Юлию Латынину вызвали в СК за распространение «ложной информации» о коронавирусе

Семён Гудошников
Сегодня в 17:54

Обозревателя «Эха Москвы» и «Новой газеты» Юлию Латынину вызвали в Следственный комитет по подозрению в распространении ложной информации о коронавирусе, сообщила «Новая газета». Дело в том, что журналистка 11 апреля зачитала в радиоэфире письмо «Альянса врачей», в котором сообщается о неготовности регионов к борьбе с инфекцией.

В частности, медики Нижнекамска жаловались на нехватку средств защиты и тяжелые условия работы. В письме говорится, что в марте в городе зафиксировали 1300 случаев двусторонней пневмонии, в то время как в прошлом году их было всего 79. При этом тесты на COVID-19 в Нижнекамске не проводились.

«А по телевизору говорят о свободной ситуации и что наш город чуть ли не единственный в Татарстане, где нет зараженных коронавирусом людей», — заявляли медики.

Следователи попросили редакцию «Эха Москвы» «оказать содействие в обеспечении явки» Латыниной на допрос. Кроме того, СК хочет выяснить, по какому адресу журналистка соблюдала самоизоляцию. Адвокат Латыниной Марина Андреева выразила недоумение, зачем СК требуются эти сведения и в чем «ложность» озвученной в программе «Код доступа» информации.

1 апреля в России приняли закон об ответственности за распространение ложной информации о короновирусной инфекции. Распространение фейков о COVID-19 наказывается штрафом от 300 до 700 тыс. рублей, обязательными работами на срок до 360 часов, исправительными работами на срок до одного года или ограничением свободы до трех лет. Если распространение ложной информации повлекло тяжкие последствия, максимальное наказание ― пять лет тюрьмы.

О главных фейках про короновирус можно прочитать в материале «Афиши Daily».

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