«Пионер» запустит летнюю программу онлайн-встреч с основателями российских медиа

Кинотеатр «Пионер» откроет 11 июня свою летнюю публичную программу. Посетителей ждет цикл онлайн-встреч с основателями российских медиапроектов прямо в инстаграме «Пионера».

Первым гостем программы 11 июня станет Борис Куприянов, основатель медиа о книгах «Горький», 18 июня пройдет беседа с главным редактором просветительского проекта «Арзамас» Филиппом Дзядко, а 25 июня — с руководителем медиа о главных русских книгах «Полка» Юрием Сапрыкиным. Начало всех бесед — в 18.00

«Во многих медиа рубрики «Культура» уже давно нет. Отделы культуры в печатных СМИ всегда сокращали первыми, а в крупных онлайн-медиа раздел «Литература» или «Книги» сегодня встречается редко. Но несколько лет назад в онлайне появились проекты, работающие на стыке медиа и просвещения, и для них разговор о культуре стал базовым. Пока вся культурная индустрия ждет июля и выхода в офлайн, нам хочется понять, как работают медиа, которые выдают «лицензию на культурность», — рассказал куратор публичной программы «Пионера» Сергей Сдобнов.

Ранее «Афиша Daily» писала подробнее о медиа, основатели которых приняли участие в проекте: о сайтах «Горький» и «Полка» мы писали во время их запуска, а про проекты «Арзамаса» рассказывали отдельно.