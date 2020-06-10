В Швеции раскрыли имя убийцы премьер-министра Улофа Пальме. Расследование шло более 30 лет

Шведская прокуратура выяснила, кто убил премьер-министра страны Улофа Пальме в 1986 году, сообщает Русская служба Би-би-си. Убийцей оказался бывший сотрудник страховой компании Scandia Стиг Энгстрем, покончивший с собой в 2000 году. Причиной убийства стали левые социалистические взгляды Улофа Пальме.

На то, чтобы закончить расследование, ушло более 30 лет. Теперь, как отметил старший прокурор Кристер Петтерссон, следствие по делу о гибели Пальме наконец прекращено.

Премьер-министр Швеции Улофа Пальме был убит выстрелом в спину, когда возвращался домой из кинотеатра со своей женой Лисбет по одной из самых оживленных улиц Стокгольма. По словам очевидцев, стрелявший был высоким мужчиной.

В ходе расследования были допрошены тысячи человек, однако Энгстрем числился в деле только как свидетель. Впервые возможного преступника в нем заподозрил журналист Томас Петтерссон, после чего полиция в 2018 году занялась изучением его версии.

О том, как исследовал убийство Пальме другой журналист — Ян Стокласса, — можно прочитать в его интервью «Афише Daily». Он продолжил расследование писателя Стига Ларссона.