Датский продюсер обвинил Трэвиса Скотта в плагиате

По словам Ласниера, он также отправил музыкальный фрагмент одному из продюсеров, работающих с Трэвисом Скоттом, — Джейми Лепру, более известному как Джимми Кэш. Однако не заключал никаких договоров об использовании партии. Теперь Ласниер утверждает, что именно эта композиция повторяется около 24 раз в песне «Highest in the Room» и буквально является основой трека.

Датский продюсер Бенджамин Ласниер подал в суд на Трэвиса Скотта и всех создателей трека «Highest in the Room», пишут TMZ и Pitchfork . Ласниер обвиняет музыкантов в незаконном использовании гитарной партии, которую он выложил в 2019 году в свой инстаграм.

Иск, поданный Ласниером, адресован не только Трэвису Скотту и Джейми Лепру, но и другим соавторам песни: Озану Йилдириму (Oz), Нику Дежану Фраскона (Nick D), Майку Дину, Шону Солимару, Оливье Бассилу и Лукасу Бенджамину Лету.

«Наши клиенты — очень успешные создатели песен и продюсеры, которые обычно переписываются с авторами, чтобы залицензировать их работу в рамках сотрудничества. Они никогда не ожидали, что это приведет к судебному иску, но чувствуют, что у них нет выбора, кроме как принять меры в этих обстоятельствах», — заявил адвокат троих из музыкантов Ричард Буш.

В мае Трэвис Скотт вместе с баскетболистом ЛеБроном Джеймсом выпустил футболки, доходы от которых пойдут голодающим на фоне пандемии, а также презентовал совместный клип с певицей Розалией. А в апреле Трэвис Скотт устроил виртуальное выступление в игре Fortnite. Во время его онлайн-концерта Fortnite побила рекорд по количеству одновременных игроков — 12,3 млн человек.