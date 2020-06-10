Бот с ИИ вошел в состав приемной комиссии в Петербурге

В состав приемной комиссии Северо-Западного института управления РАНХиГС включили виртуального консультанта с искусственным интеллектом. Об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Виртуальный ассистент (его назвали Виктором) будет консультировать абитуриентов во время поступления в вуз и подскажет, куда сходить в Петербурге. По словам разработчиков, Виктор способен обучаться — он расширяет базу знаний благодаря технологии машинного интеллекта.

ИИ применяют в самых разных сферах человеческой деятельности — от индивидуального подбора кофе до создания музыки. Недавно Ватикан вместе с Microsoft и IBM презентовал свод этических правил для искусственного интеллекта. Впрочем, пока нейросети не очень удачно справляются с этическими дилеммами. К примеру, алгоритм немецких ученых посоветовал не гнаться за истиной и не доверять машинам, но разрешил пытать заключенных.