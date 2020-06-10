Микстейп Лил Пипа «Crybaby» появился на стриминговых сервисах

«Десять из одиннадцати треков полностью «почищены». Это победа. Мы очень рады поделиться этим альбомом с преданными фанатами Гаса [ Густав Ар — настоящее имя Лил Пипа], надеемся, он поможет людям пройти через эти непростые времена», — написали друзья Лил Пипа.

Четвертый микстейп Лил Пипа «Crybaby» появился в сети спустя ровно четыре года после релиза. Представители музыканта в память о нем выпустили микстейп в оригинальном виде и «с максимально возможным качеством звучания».

Лил Пип скончался от передозировки транквилизаторами 15 ноября 2017 года, ему был всего лишь 21 год («Афиша Daily» собирала тогда реакцию фанатов, коллег и слушателей на его гибель). Лейбл рэпера выпустил уже несколько его синглов: компиляцию наработок с XXXTentacion в «Falling Down» и «Arms Around You», клип на «Runaway», срежиссированный мамой рэпера, «Belgium» и «Keep My Coo».

Первый посмертный альбом Лил Пипа вышел в ноябре 2018 года (в сети также появился клип на трек «16 Lines» из него), второй посмертный альбом — «Goth Angel Sinner» — выпустили в конце прошлого октября. В прокат также вышел документальный фильм о Лил Пипе «Все для всех» — по этому поводу мы поговорили с его режиссерами о работе над лентой, а небольшой фрагмент вы можете посмотреть здесь.

Прошлой осенью мать Лил Пипа Лиза Уомак подала в суд на компанию First Access Entertainment, которая работала с ее сыном, обвинив ее сотрудников в доведении его до истощения. По словам Уомак, они пичкали его наркотиками и не позволяли как следует отдыхать.