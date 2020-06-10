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Китай исключил панголинов из официального списка народной медицины. Они могут переносить COVID-19

Сегодня в 16:52

Правительство Китая официально исключило панголинов из списка животных и растений, подходящих для использования в фармакопее — китайской народной медицине. Поводом могла стать вероятность того, что эти животные могли являться промежуточным носителем, от которого коронавирус перешел на человека, пишет Health Times.

Панголины были одними из первых животных, подозреваемых в качестве промежуточного звена, через которого коронавирус перешел с основного носителя, летучих мышей, на человека.

В пользу этой гипотезы говорит то, что торговля панголинами широко распространена в Китае: части их тела используются в народной медицине. При этом ученые утверждают, что их использование не имеет никакого терапевтического эффекта.

Китайское правительство напрямую не связывает исключение панголинов из официального списка народной медицины с распространением коронавируса. В сообщении говорится, что этот вид находится на грани вымирания. В связи с этим Управление лесного хозяйства Китая ранее присвоило ему самый высокий уровень защиты.

Панголины не единственные животные в Китае, употребление в пищу которых ограничено. В апреле власти китайского города Шэньчжэнь ввели запрет на употребление в пищу мяса кошек и собак — причиной стало то, что источником вспышки нового типа коронавируса стали животные.

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