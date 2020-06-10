Россия в рейтинге миролюбия оказалась между ЦАР и Суданом

Россия заняла 154-е место из 163 в глобальном рейтинге миролюбия, следует из доклада, опубликованного международным аналитическим Институтом экономики и мира.

Россия оказалась ниже всех других стран Европы и бывшего СССР — между Суданом и Центральноафриканской Республикой. Среди проблем России, которые повлияли на ее место в рейтинге, авторы исследования называют высокий уровень милитаризации (по численности военных, запасам тяжелого и ядерного оружия и по военным расходам в целом Россия уступает только Израилю) и политическую нестабильность.

Эта нестабильность, по мнению исследователей, связана с изменением Конституции, которое позволит Владимиру Путину избраться на пост президента еще раз и быть у власти до 2036 года. «Хотя вспышка коронавируса заставила Путина отложить общенародное голосование (по поправкам. — Прим. ред.), скорее всего, оно окажет серьезное влияние на политический климат в России после пандемии», — говорится в докладе.

На первом месте в рейтинге миролюбия находится Исландия. В первую пятерку также попали Новая Зеландия, Португалия, Австрия, Дания. Замыкают рейтинг Йемен, Южный Судан, Ирак, Сирия и Афганистан.