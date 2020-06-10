МГУ поднялся на 10 позиций в рейтинге лучших вузов мира

Московский государственный университет имени Ломоносова поднялся на 74-ю строчку рейтинга лучших вузов мира, составленного британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds (QS).

За год МГУ поднялся на 10 позиций в перечне благодаря высоким баллам за академическую репутацию и привлечение иностранных студентов.

«Начиная с 2014 года МГУ улучшил свои показатели на 46 пунктов и ни разу не показал отрицательную динамику. За всю историю ни один российский вуз не занимал столь высокие позиции в глобальных рейтингах», — отметили в пресс-службе университета.

Кроме МГУ в топ-250 лучших вузов также попали СПбГУ (225-е место), Новосибирский государственный университет (228-е место) и Томский государственный университет (250-е место). Все они улучшили свои показатели по сравнению с прошлым годом. Всего в рейтинге упомянули 28 российских вузов.

Лучшим вузом мира в очередной раз признали Массачусетский технологический университет. Второе место в рейтинге занял Стэнфордский университет, третье — Гарвард.