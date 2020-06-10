Итальянка готовила оливки по-асколански, пока ей удаляли опухоль мозга

Жительница Италии готовила фаршированные оливки по-асколански, пока врачи удаляли опухоль из левой височной доли ее мозга, сообщает Би-би-си. Опухоль удаляла команда из 11 врачей госпиталя в городе Анкона — за последние годы они провели приблизительно 60 таких операций.

Операция длилась около 2,5 часов и прошла успешно. 60-летняя пациентка готовила оливки по-асколански: согласно рецепту, их фаршируют начинкой из мяса, овощей и сыра, после чего обжаривают во фритюре. В течение одного часа итальянка нафаршировала 90 оливок.

На одном из этапов подобных операций пациентов пробуждают от наркоза и просят чем‑нибудь заняться, чтобы следить за работой мозга и минимизировать возможный ущерб хирургического вмешательства. Еще один пациент из Анконы, например, попросил смотреть мультфильмы, но в основном люди предпочитают играть на музыкальных инструментах — в феврале 53-летняя британская скрипачка Дагмар Тернер играла на скрипке во время похожей операции.