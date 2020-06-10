Красноярскую ярмарку книжной культуры посвятят новой этике

Красноярская ярмарка книжной культуры пройдет с 4 по 8 ноября 2020 года, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе КРЯКК. В этом году КРЯКК будет принимать гостей уже в 14-й раз. Ее центральной темой станет новая этика.

В программе ярмарки — круглые столы, лекции, презентации специальных проектов и новых изданий с участием историков, культурологов, урбанистов, социологов, экономистов, писателей и музейных специалистов. Они обсудят наиболее острые вопросы новой этики: новую чувствительность, оскорбление чувств, уважение, равноправие, безопасность, цифровую этику, процесс столкновения новой реальности и привычного набора этических ценностей.

«В фокусе программы и вопросы феминистского движения о безопасности и свободе, преимущества и опасности цифровой этики, а также процесс, в котором целые пласты культуры прошлого могут оказаться несоответствующими новой этике по законам современности», — сообщается в пресс-релизе ярмарки.

Подать заявку на участие в культурной программе можно до 30 июня 2020 года. Для издательств дедлайн подачи заявок на участие в выставке — 15 сентября 2020 года. Почитать подробно о КРЯКК можно в фейсбуке, «ВКонтакте» и инстаграме фонда Михаила Прохорова, который организует мероприятие.