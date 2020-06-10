«ВКонтакте» расскажет школьникам о работе в IT на примере своей компании

Разработчики «ВКонтакте» запустят с 15 июня серию бесплатных видеоуроков об IT для школьников, сообщила пресс-служба соцсети.

Проект «VK Tech | Lessons» расскажет зрителям об особенностях работы технологической компании на примере самой «ВКонтакте»: от дизайна до развития инфраструктуры. Лекции будут опубликованы в сообществе проекта.

«Как правило, на уроках изучают отдельные языки программирования и разные направления в математике — в итоге не очень ясно, как все это связано с конкретными задачами в IT, чем вообще можно заниматься и что именно делать, если, например, хочется работать с интерфейсами. Наш курс призван ответить на эти вопросы и обзорно рассказать обо всех возможных сферах деятельности в IT. Надеемся, он поможет школьникам найти свое призвание», — рассказала представитель соцсети Наталья Танаева.

В апреле появилась информация, что сервисы «ВКонтакте» интегрируют в разрабатываемую Минпросвещения и Минкомкосвязи платформу для дистанционного обучения школьников.