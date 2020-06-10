В Москве пройдет Bloomsday. Отрывки из романа «Улисс» прочитают Антон Долин, Алена Долецкая и другие

В Москве в Центре Вознесенского пройдет благотворительный марафон Bloomsday. 16 июня, в День Леопольда Блума, известные люди прочитают отрывки из романа Джеймса Джойса «Улисс». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Среди участников — Ингеборга Дапкунайте, Максим Диденко, Алена Долецкая, Антон Долин, Макс Фрай, Ольга Романова, Наталья Синдеева, Марина Брусникина, Виктория Исакова, Юлия Ауг, Ольга Свиблова, Андрей Бартенев, AES+F и другие.

В финале чтений покажут моноспектакль актрисы Оксаны Мысиной «Да я хочу», поставленный по последней главе романа. Послушать чтения и посмотреть спектакль можно будет на страницах Центра Вознесенского в социальных сетях: на YouTube, в Facebook и IGTV.

В течение всего марафона зрители смогут сделать пожертвования для врачей российских региональных больниц, борющихся с эпидемией коронавируса. Собранные деньги будут направлены им через благотворительный фонд «Созидание».

Bloomsday посвящен «Улиссу» Джеймса Джойса. С 1982 года праздник отмечают регулярно — публичными чтениями романа, экскурсиями по дублинскому маршруту главного героя книги, Леопольда Блума, лекциями, перформансами и спектаклями.