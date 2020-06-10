Актера Михаила Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу

Следствие отправит актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП с гибелью человека, на психолого-психиатрическую экспертизу, пишет «Интерфакс». Ефремова, которого накануне оставили под домашним арестом на два месяца, проверят на вменяемость. Кроме того, автомобиль актера проверят на исправность.

Ранее было проведено медицинское исследование крови Ефремова, в ней обнаружили алкоголь и следы наркотиков. На актера завели уголовное дело. Он признал свою вину. До 9 августа Ефремова поместили под домашний арест — ему запрещено общаться со свидетелями, потерпевшими и обвиняемыми, а также пользоваться интернетом для целей, касающихся дела. Телефон можно использовать только для связи с адвокатом и вызова экстренных служб.

О мере пресечения в виде домашнего ареста просило следствие. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы из‑за ДТП, в результате которого погиб другой водитель.