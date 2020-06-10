Роспотребнадзор объявил о сохранении масочного режима по всей России

Масочный режим останется во всех субъектах Российской Федерации вне зависимости от снятия других ограничений. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».

«Надо четко понимать, что вирус никуда не ушел. Вирус остается с нами. У нас еще есть люди, которые вирусом заражают, которые заболевают. В каждом субъекте ограничения снимаются ровно в той степени, в которой позволяет эпидемиологическая обстановка», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что отказываться от масок пока рано, поскольку неудачные «примеры у нас уже, к сожалению, есть». О каких именно странах или субъектах идет речь, она не уточнила.

«Очень важно не поторопиться, чтобы потом не пришлось возвращаться назад… Но на весь период, пока вирус остается с нами и у нас нет пока еще специального специфического средства защиты, такого, как вакцина, мы должны быть очень осторожными», — заключила Попова.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляют об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире в целом. Хотя хоть в Европе пандемия начинает отступать, в Америке, Южной Азии и Африке дела с каждым днем все хуже.