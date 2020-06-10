Роспотребнадзор: 14% россиян обладают иммунитетом к коронавирусу

У 14% протестированных россиян обнаружили антитела к коронавирусу нового типа. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет «Интерфакс».

По ее словам, лучше всего иммунитет вырабатывается у подростков до 17 лет, среди них антитела нашли почти у 20%, среди людей от 18 до 64 лет — у 14%, среди тех, кто старше 65, — всего у 11%.

Тестирование проводилось в 46 регионах России, в нем приняли участие 650 тыс. человек. Положительный тест на антитела говорит о том, что человек был инфицирован в прошлом коронавирусом нового типа и выработал специфический иммунный ответ.

22 мая лаборатория «Инвитро» опубликовала первые итоги массового тестирования россиян на антитела к COVID-19. Иммунный ответ также выявили у 14% сдавших анализ. Через неделю Сергей Собянин сообщил об иммунитете к коронавирусу у 14% москвичей.