По делу о разливе нефти задержаны трое руководителей ТЭЦ в Норильске

Следственный комитет (СК) задержал директора ТЭЦ-3 в Норильске, на которой произошел разлив 21 тыс. тонн нефти, а также главного инженера и его заместителя. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Все трое задержаны по уголовному делу, открытому после аварии на ТЭЦ. По версии следователей, руководители предприятия знали, что конструкция нуждается в капитальном ремонте, однако не предприняли действий для его проведения.

«Было получено заключение экспертизы промышленной безопасности, согласно которому резервуар № 5 не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности и может эксплуатироваться при условии выполнения ряда ремонтных мероприятий. Однако, несмотря на аварийное состояние, резервуар с ведома директора ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Смирнова, главного инженера предприятия Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова в нарушение правил безопасности продолжал эксплуатироваться. В результате этого произошла авария», — говорится в сообщении СК.

В «Норникеле» задержание менеджеров ТЭЦ-3 назвали неоправданно жесткой мерой. Об этом в разговоре с РБК заявил вице-президент компании, директор Заполярного филиала Николай Уткин.

«Нет оснований полагать, что наши коллеги могут помешать следствию. Руководители ТЭЦ сотрудничают с правоохранительными органами и сейчас они были бы гораздо полезнее на месте ликвидации последствий аварии», — сказал Уткин.

Авария в Норильске на ТЭЦ-3, которую использует дочерняя компания «Норильского никеля», произошла 29 мая. На предприятии лопнула цистерна, из‑за чего в почву и реки Амбарную и Далдыкан попали более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Подробнее о том, что произошло, читайте в нашем материале.