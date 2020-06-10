Бейонсе и Disney заключат сделку на 100 млн долларов

Певица Бейонсе и корпорация Disney собираются заключить сделку на 100 млн долларов, сообщает издание The Sun со ссылкой на источники.

Уточняется, что переговоры уже находятся на финальной стадии, когда стороны фактически уже договорились, и теперь обсуждают небольшие детали контракта. За эти деньги Бейонсе будет работать над музыкой для трех грядущих картин Disney , включая сиквел «Черной Пантеры», который выйдет предположительно в 2022 году.

Бейонсе ранее работала вместе с Disney над ремейком классического мультфильма «Король Лев» 1994 года, который вышел в прошлом году и оказался самым кассовым анимационным фильмом в истории. Певица озвучила Налу, подругу главного героя Симбы. Также она выпустила отдельный альбом, посвященный мультфильму.

По итогам прошлого года Бейонсе попала в топ-10 самых высокооплачиваемых музыкантов с заработком в 81 млн долларов.