Более трех тысяч россиян побывали за рубежом в апреле при закрытых границах

В условиях закрытия границ из‑за пандемии коронавируса более трех тысяч россиян в апреле побывали за рубежом. Об этом пишет РБК со ссылкой на доступную зарубежную статистику.

Россия закрыла границы с 27 марта — тогда было запрещено международное авиасообщение со страной, а с 30 марта — сухопутное и наземное пересечение границ. Право выезжать за рубеж сохранили только отдельные категории граждан — дипломаты, сотрудники официальных представительств России при международных организациях, жители Калининградской области, а также те, кто направляется на похороны близкого родственника.

Несмотря на это, в апреле в других странах удалось побывать более чем 3000 россиян. По данным Национальной туристической организации Кореи, в апреле в страну приехало 1223 гражданина России. 128 из них заявили, что прибыли с туристическими целями, четыре — с деловыми, один — с официальной, у оставшихся 1090 цель поездки классифицируется как «иная».

Еще 922 россиянина побывали в Турции — цели их приезда не были отражены в статистике. 625 человек въехало в Болгарию, 190 — в Сербию, 136 — в США, а 129 — в Индонезию.

Среди других стран, куда россияне ездили в апреле, агентство называет Финляндию, Швейцарию, Австрию, Гонконг и Тайвань.

Представитель сервиса бронирования билетов «Випсервис» объяснил РБК, что выезжать за пределы России в это время могли лица с двойным гражданством или те, у кого есть вид на жительство в другой стране.

По словам главы Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, в массовом порядке россияне смогут отправиться за границу не раньше осени 2020 года.