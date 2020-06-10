У далай-ламы в июле выйдет дебютный музыкальный альбом

Духовный лидер Тибета Далай-лама XIV выпустит собственный дебютный музыкальный альбом «Inner World» 6 июля, в свой 85-й день рождения, сообщает Rolling Stone.

В пластинку войдут 11 треков, представляющих собой классические буддийские мантры в исполнении далай-ламы, наложенные на нью-эйдж-музыку. Над аранжировками работали музыканты Джунель и Абрахам Кунин из Новой Зеландии. Впервые они предложили далай-ламе идею создания альбома много лет назад, но он отказался, а в 2015 году пара снова обратилась к нему с той же просьбой — на этот раз успешно.

«Он объяснял мне, насколько важна музыка, наклонился вперед, в его глазах загорелись искорки, пальцы его переплелись между собой… Он говорил о том, как музыка помогает людям так, как ему никогда не удастся, ведь она преодолевает различия и возвращает нас к истинной сущности и нашей отзывчивости», — рассказал Абрахам Кунин о беседах с далай-ламой.

Один из треков — «Compassion» — уже появился в сети, это классическая мантра «Om mani padme hum» на санскрите. Все композиции составлены из чтения далай-ламой мантр и отрывков из бесед с ним.