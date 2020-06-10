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«Пятница» и TikTok запустили онлайн-кастинг, победитель которого станет лицом телеканала

Анастасия Цой
Сегодня в 12:10

«Пятница» и TikTok запустили онлайн-кастинг, победитель которого станет официальным лицом телеканала на платформе коротких видео. Об этом «Афише Daily» рассказали представители канала.

С 10 по 23 июня любой желающий может подать заявку, сняв ролик на тему «Как я смотрю «Пятницу» и опубликовав его в TikTok с хештегом #тиктокерпятницы. Из всех приславших заявки выберут 30 человек. Далее пользователи TikTok смогут проголосовать за понравившегося участника и определить десятку финалистов.

Затем жюри проекта выберет победителя, который будет снимать короткие видео для аккаунта «Пятницы» в TikTok, а также контент для эфира. За второе и третье места участники получат смартфоны. Остальные финалисты получат подарки от «Пятницы» и TikTok. Подробную информацию можно прочитать здесь.

Менторами и жюри стали певица Клава Кока, ведущая нового сезона шоу «Орел и решка» Юлия Коваль, ведущая нового шоу «Такие родители» Ида Галич и блогер Натали Ящук.

@fridaytv

Мы запустили первый тикток-кастинг! Сними на видео, как ты смотришь ПЯТНИЦУ! с ##тиктокерПятницы, отметь @fridaytv и стань лицом телеканала в TikTok!

♬ оригинальный звук - fridaytv

«Мы постоянно сотрудничаем с блогерами и привлекаем их в качестве ведущих своих проектов, поэтому для нас это логичный шаг. TikTok продолжает набирать популярность в России и во всем мире. Для того, чтобы успешно конкурировать за внимание аудитории на площадке, нужно регулярно создавать креативный контент — именно этим и предстоит заняться победителю кастинга», — говорит digital-директор телеканала Ирина Храпченкова.

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