В Стокгольме откроют музей памяти диджея Авичи

В Стокгольме в 2021 году откроют музей памяти шведского диджея Авичи (настоящее имя — Тим Берлинг), совершившего самоубийство в 2018 году. Музей получит название Avicii Experience.

«Avicii Experience ближе познакомит посетителей с артистом Авичи и личностью Тима Берлинга. Экспозиция проследует по пути Тима от музыкального ботаника до популярной суперзвезды, от детской комнаты, где все началось, до студии в Лос-Анджелесе, где были написаны его главные хиты», — объяснили идею ее создатели.

В музее также выставят архивные фотографии и видео Авичи, покажут закулисье его творческого процесса и представят ранее неизданные версии некоторых его треков. Avicii Experience станет частью креативного пространства Space, посвященного музыке, видеоиграм и созданию контента.

Авичи ушел из жизни в апреле 2018 года, ему было всего 28 лет. Популярность ему принесли треки «My Feelings for You», «Blessed» и «Levels», он неоднократно попадал в рейтинги журнала Forbes как один из самых высокооплачиваемых диджеев мира. Год назад вышел его посмертный альбом «Tim», в который в том числе вошли совместные работы с Крисом Мартином из Coldplay, Imagine Dragons, Bonn и другими артистами.