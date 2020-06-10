В России за сутки выявили 8404 случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

В Москве после отмены режима самоизоляции количество заболевших падает: два дня назад было две тысячи, вчера полторы, а сегодня чуть больше тысячи. Кроме столицы больше всего новых случаев зарегистрировали в Московской области, Петербурге, Нижегородской, Свердловской, Воронежской, Ростовской областях, Ханты-Мансийском АО.