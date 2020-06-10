В России за сутки выявили 8404 случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
В Москве после отмены режима самоизоляции количество заболевших падает: два дня назад было две тысячи, вчера полторы, а сегодня чуть больше тысячи. Кроме столицы больше всего новых случаев зарегистрировали в Московской области, Петербурге, Нижегородской, Свердловской, Воронежской, Ростовской областях, Ханты-Мансийском АО.
Выздоровевших за сутки снова больше, чем заболевших, — 10 386 человек. За все время выздоровели 252 783 пациента с COVID-19. За сутки умерли 216 человек. За все время — 6358 человек.
Дмитрий Песков в интервью CNN объяснил низкую смертность от COVID-19 в России эффективной системой здравоохранения.