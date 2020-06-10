Sony начала работу над продолжением «Человека-паука: Через вселенные»

Киностудия Sony Pictures начала работу над продолжением мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Об этом в своем твиттере сообщил ведущий аниматор картины Ник Кондо.

Сиквел расскажет о развитии отношений между Майлзом Моралесом и Гвен Стейси. Кроме того, хотя в конце мультфильма все версии супергероев вернулись в свои измерения, сцена после титров (в ней Человек-паук 2099 запускает устройство для перемещения между мирами) и намек на связь между реальностями Гвен и Майлза подсказывают, что на этом все не закончилось.

В прошлом месяце Sony перенесла дату премьеры мультфильма с 7 апреля 2022 года на 7 октября 2022 года. Режиссером выступит Жуаким Душ Сантуш, сценарий напишет Дэйв Каллахэм, а весь оригинальный состав актеров озвучки вернется к своим ролям.