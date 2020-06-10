«Шлю лучи поддержки»: Ксения Собчак вступилась за Михаила Ефремова

Журналистка Ксения Собчак в своем инстаграме вступилась за актера Михаила Ефремова, на днях попавшего в пьяном состоянии в автомобильную аварию, в которой погиб другой водитель.
«Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову, я всегда с удовольствием принимала его приглашения участвовать в [проекте] «Гражданин поэт» и ценила его как актера и яркого человека. Поступку Миши Ефремова нет оправдания, и я думаю, что он сам сейчас сидит над обломками своей жизни и не понимает, как так мог разрушить свою жизнь. Алкоголизм — зло», — написала Собчак.
После этого она осудила «абсолютно лицемерное общество» — людей, которые поддержали протесты, разгоревшиеся в США после убийства полицией задержанного афроамериканца Джорджа Флойда, но осудили Михаила Ефремова, севшего за руль нетрезвым. Каким образом связано хладнокровное убийство подозреваемого без суда и следствия сотрудниками правоохранительных органов и пьяное ДТП известного артиста, унесшее жизнь человека, Собчак не уточнила.
Ефремов попал в аварию накануне. Актер ехал по Садовому кольцу на своем «Джип-Гранд-Чероки» и столкнулся на Смоленской площади с несколькими автомобилями. Сам Ефремов практически не пострадал, водитель грузового фургона, Сергей Захаров, погиб.
Позже в крови у Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков, которые он употреблял раньше и которые, вероятно, не повлияли на ДТП. На Ефремова составили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Сейчас он отправлен под домашний арест.
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Джордж Флойд погиб во время задержания по вызову о попытке использования поддельных документов или денег в местном магазине. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом ему на горло, удерживая в таком положении несколько минут и не давая дышать. Полицейских, проводивших задержание, уже уволили. ФБР начало расследование обстоятельств смерти Флойда.
Мирный протест перерос в настоящие бунты с погромами, охватившие десятки городов США. В десятках городов ввели комендантский час, есть погибшие и пострадавшие как среди протестующих, так и среди полицейских. Тем не менее активисты начали добиваться своего: прокуратура штата Миннесота предъявила обвинения троим бывшим полицейским, участвовавшим в задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Что в это время происходило в американских городах, вы можете посмотреть в нашем материале.