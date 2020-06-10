«Шлю лучи поддержки»: Ксения Собчак вступилась за Михаила Ефремова

Журналистка Ксения Собчак в своем инстаграме вступилась за актера Михаила Ефремова, на днях попавшего в пьяном состоянии в автомобильную аварию, в которой погиб другой водитель.

«Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову, я всегда с удовольствием принимала его приглашения участвовать в [проекте] «Гражданин поэт» и ценила его как актера и яркого человека. Поступку Миши Ефремова нет оправдания, и я думаю, что он сам сейчас сидит над обломками своей жизни и не понимает, как так мог разрушить свою жизнь. Алкоголизм — зло», — написала Собчак.

После этого она осудила «абсолютно лицемерное общество» — людей, которые поддержали протесты, разгоревшиеся в США после убийства полицией задержанного афроамериканца Джорджа Флойда, но осудили Михаила Ефремова, севшего за руль нетрезвым. Каким образом связано хладнокровное убийство подозреваемого без суда и следствия сотрудниками правоохранительных органов и пьяное ДТП известного артиста, унесшее жизнь человека, Собчак не уточнила.