Российские мультфильмы компании Wizart покажут на iTunes и Amazon

Права на распространение российских мультфильмов «Снежная королева: Зазеркалье» и «Волки и овцы: ход свиньей» купил один из ведущих британских дистрибьютеров Signature Entertainment, об этом ТАСС рассказали представители российской анимационной компании Wizart.

Теперь отечественные мультфильмы увидят в Великобритании и Ирландии. Они будут размещены сразу на нескольких онлайн-платформах, в том числе на стриминговых сервисах iTunes и Amazon.

«Мы уверены, что зрители домашних онлайн-кинотеатров и развлекательных платформ будут очарованы персонажами «Волков и Овец». В то же время все желающие отправиться в кинотеатр, как только это станет возможным, смогут по достоинству оценить волшебные миры «Снежной Королевы», — сказала менеджер по закупкам Signature Entertainment Кэти Уилкинсон.

Права на показ мультфильмов были приобретены в рамках онлайн-рынка контента, организованного «Роскино». Он проходит с 8 по 15 июня, на маркете состоятся презентации, питчинги, панельные дискуссии и специальная секция копродукции.

Ранее американская стриминговая платформа Amazon купила права на показ российского мультсериала «Дракоша Тоша». Летом американские и канадские зрители смогут увидеть его в онлайн-кинотеатрах Amazon Prime, Tubi и Pluto.