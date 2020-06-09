Русский народный брейкбит в новом альбоме Алексея Кыштымова «Скрытникам и лешим»

Алексей Кыштымов, он же Леша Омский, выпустил новый альбом «Скрытникам и лешим». В него вошли восемь композиций на русские народные тексты.
Пластинку можно послушать на Bandcamp и в «ВКонтакте».
«Меня давно смешат рассуждения о том, что русская народная песня — грустная. Она не грустная, она о вечности, о переходе между мирами и циклами. Я лет десять собирал любимые песни и заговоры, часть из них представлены на этом альбоме. Есть и весенняя закличка, и духовный стих, и даже свадебная», — рассказал музыкант «Ножу».
«Скрытникам и лешим» — это первый альбом Кыштымова за последние четыре года. При создании музыки он, по собственным словам, вдохновляется «трипами, травмами, мистикой, выездами, самой Россией».