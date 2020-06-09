Gorillaz выпустили клип на трек «Friday 13th»

В центре нового видео — лицо Октавиана, то сливающееся, то контрастирующее со сменяющими друг друга видео различных дорог, шоссе, тоннелей и трасс, а также с мультипликационными образами музыкантов Gorillaz.

Gorillaz выпустили четвертый эпизод шоу «Song Machine». В нем группа представила совместный трек с франко-британским рэпером Октавианом под названием «Friday 13th».

«Каждый день начинается в темноте и заканчивается в темноте, но между этим есть свет», — говорит в новой песне Рассел Хоббс. Клип заканчивается цитатой Джеймса Болдуина: «Не все, с чем мы сталкиваемся, может быть изменено, но ничто не может быть изменено до тех пор, пока с этим не столкнешься».

«Song Machine» — это будущий альбом Gorillaz, который музыканты анонсировали в январе. Группа обещала выпускать композиции на своем ютьюб-канале по очереди в формате шоу в течение всего года.

О предыдущих эпизодах «Song Machine» можно почитать в наших материалах.