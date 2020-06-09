Лил Уйэн проезжает на скейте сквозь кроличью нору в анимационном клипе «I Don’t Sleep»

В ролике Лил Уэйн катается на скейте по миру фантазий и галлюцинаций, встречая на своем пути самые необычные вещи.

«Для меня скейтбординг — это освобождение от жизни и вообще всего дерьма. Поэтому я не могу остановиться и никогда не остановлюсь!» — рассказывал Лил Уэйн изданию Rolling Stone.

Трек «I Don’t Sleep» попал на февральский альбом «Funeral». В него вошли 24 трека, включая совместные записи с 2 Chainz, Lil Baby, Jay Rock, погибшим XXXTentacion, Takeoff и другими артистами. Предыдущий альбом Лил Уэйна — «Tha Carter V» — увидел свет в 2018 году, причем анонсировал он его еще в 2012-м, но не мог выпустить из‑за проблем с лейблом Cash Money.