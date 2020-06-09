В России открылся конкурс для поддержки российских художников, призванных осмыслить в своих проектах новую мировую реальность, — «Турбулентность».

Конкурс при содействии российского посольства Катара запустил программный партнер 8-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow, агентство Cultural Creative Agency. В жюри вошли кураторы и искусствоведы из России: Алиса Прудникова, Мария Крамар, Игорь Волков, Юлия Аксенова и Никита Нечаев. А также представители художественной сцены Катара: режиссер и художник Халифа Аль-Тани и куратор Фатма Аль-Сехлауи.

«Наш мир столкнулся с пандемией и переживает период нестабильности и неопределенности — турбулентность. Мы приветствуем проекты, которые создаются во всех возможных техниках и направлениях и раскрывают важные для каждого из нас темы: новые способы самоорганизации, всеобщую солидарность, экономику заботы и новый художественный язык. Сегодня мы видим нашу миссию в создании высказываний, релевантных текущей ситуации, а также форм взаимодействия, отражающих свободу художественного самовыражения», — говорится в заявлении организаторов «Турбулентности».

Призовой фонд в размере 1,5 млн рублей разделят три победителя. Их проекты будут представлены на ярмарке Cosmoscow 2020 с 11 по 13 сентября. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июня. В конкурсе могут принять участие совершеннолетние авторы и коллективы, являющиеся гражданами Российской Федерации, вне зависимости от направлений их работы и художественных техник.

«Миссия конкурса «Турбулентность» — создание прецедента международного сотрудничества и поддержки, столь важных в период смятения и неизвестности. Название и темы конкурса призваны осмыслить и зафиксировать реакцию художественного сообщества на ключевой вызов, с которым столкнулось человечество в 2020 году», — рассказала руководитель Cultural Creative Agency Анастасия Шавлохова.