Фестиваль Primavera Sound опубликовал полный лайнап на 2021 год. В нем есть Slowthai и Курт Вайль

Билеты можно будет купить с 11 июня. Организаторы отмечают, что билеты, купленные на ивент 2020 года, отмененный из‑за пандемии, также действительны «на аналогичный день в 2021 году».

Фестиваль пройдет в Барселоне с 2 по 6 июня. Ранее о своем участии заявили такие музыкальные исполнители, как King Krule, Игги Поп, The Strokes, Tame Impala, Gorillaz, FKA Twigs, The National и Tyler, The Creator. В составе участников фестиваля также есть имена Pavement, Jamie xx, Jorja Smith, Beck, Caribou, Disclosure, Brockhampton, Bikini Kill, Idles, Mabel и Rina Sawayama.

Изначально в этом году с 3 по 7 июня должны были выступить 211 музыкантов и групп из 35 стран, но фестиваль отменили из‑за пандемии коронавируса. Например, было заявлено выступление Ланы Дель Рей — в новом лайнапе его нет. Фестиваль должен был стать 20-м по счету. Репортаж «Афиши Daily» с 18-го Primavera Sound можно прочитать здесь.