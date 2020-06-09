Экс-фигуранта «московского дела» Раджабова задержали

Возле здания Пресненского районного суда задержали экс-фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова, сообщил «Протестный МГУ». На него составили протокол о повторном нарушении правил проведения акции. По данным «ОВД-инфо», Раджабова задержат в ОВД на ночь.

В Пресненском районном суде сегодня проходило заседание по делам участников шествия «Бессрочного протеста» Дмитрия Иванова и Матвея Александрова. Их задержали накануне.

Поводом для задержания стало участие в шествии 5 июня после освобождения из Пресненского ОВД. Тогда были задержаны 13 человек, которые участвовали в одиночных пикетах на Петровке.