«Ситимобил» выпустил магниты с воспоминаниями о самоизоляции

Сервис заказа такси «Ситимобил» и художник Duran выпустили коллекцию магнитов, посвященную путешествиям весны 2020 года. Сувениры иронично напоминают о том, что эту весну мы провели в самоизоляции.

«Чтобы запомнить эти уникальные несколько месяцев в позитивном ключе, мы вместе с Duran решили выпустить памятные магниты. Их можно повесить на холодильник, чтобы вспоминать это время с ностальгией или, наоборот, проводить как можно больше времени не дома, пока такая возможность есть», — рассказали «Афише Daily» в пресс-службе «Ситимобил».