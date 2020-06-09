«Ситимобил» выпустил магниты с воспоминаниями о самоизоляции

Сервис заказа такси «Ситимобил» и художник Duran выпустили коллекцию магнитов, посвященную путешествиям весны 2020 года. Сувениры иронично напоминают о том, что эту весну мы провели в самоизоляции.
«Чтобы запомнить эти уникальные несколько месяцев в позитивном ключе, мы вместе с Duran решили выпустить памятные магниты. Их можно повесить на холодильник, чтобы вспоминать это время с ностальгией или, наоборот, проводить как можно больше времени не дома, пока такая возможность есть», — рассказали «Афише Daily» в пресс-службе «Ситимобил».
Магниты созданы вручную в мастерской в Костроме. Всего магнитов пять: один изображает такси, а на остальных представлены разные комнаты квартиры — кухня, гостиная, спальня и балкон.
Ранее «Ситимобил» вместе с AliExpress поддержали благотворительную организацию «Ночлежка», которая помогает бездомным. В разгар пандемии они доставили филиалам «Ночлежки» в Москве и Петербурге 500 одноразовых медицинских масок, 300 гелей-антисептиков для рук и более 600 пар носков.