Брянский таксист отказался везти темнокожего студента. Его уволили из «Яндекс.Такси»

В Брянске водитель «Яндекс.Такси» отказался выполнить заказ темнокожего студента из Конго, об этом сообщил «Брянск Today» со ссылкой на самого студента. В группе «Подслушано Брянск» в социальной сети «ВКонтакте» разместили видеозапись разговора пассажира и водителя, в котором таксист признается в том, что он расист.

Студент Брянского университета обратился в поддержку «Яндекс.Такси», там его заверили, что водителю сделают «отдельное предупреждение». Позже в компании заявили, что этот водитель больше не сможет сотрудничать с сервисом. «Считаем, что водителям, склонным к хамству и расизму, не место в «Яндекс.Такси», — прокомментировали представители компании.

Молодой человек, который учится на втором курсе экономического факультета, отметил, что сталкивается с подобной ситуацией не впервые и не понимает, почему к студентам из Африки бывает подобное отношение.

В России бытовой расизм остается частым явлением, а в школах нет специальных программ против расовой дискриминации. В 2018 году «Афиша Daily» поговорила с людьми, которые родились в России или давно живут здесь, но постоянно сталкиваются с бытовым расизмом.