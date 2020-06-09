Конституционный суд предписал проводить митинги только в гайд-парках

Конституционный суд России предписал проводить митинги только в гайд-парках (специально отведенных для этого местах). Об этом говорится в постановлении суда, внимание на которое обратила Русская служба Би-би-си.

Уточняется, что устраивать митинги в других местах можно, но только если удастся доказать, что проведение публичного мероприятия в гайд-парке невозможно. В постановлении говорится, что это должны быть «объективные причины»: например, если парк уже отведен под другое мероприятие или в нем недостаточно места.

Заседание состоялось 4 июня после жалобы нескольких жителей Самарской области, которые хотели провести митинг в декабре 2019 года и получили отказ. В тот момент власти, сославшись на региональный закон о митингах, предложили им собраться в местном гайд-парке возле автосалона, потому что центральная площадь, по их словам, находилась в 150 метрах от «общеобразовательного учреждения, профессиональной образовательной организации, больницы, а также здания, занимаемого религиозной организацией».

Активисты назвали такое решение неконституционным и выходящим за региональные полномочия, а затем пожаловались в Конституционный суд. В суде признали, что подобный запрет выходит за конституционные полномочия субъекта России.

В августе 2017 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко запретил проводить несогласованные митинги на Марсовом поле. Тогда активисты движения «Весна» развернули перед зданием городской администрации баннер с надписью «Теперь гайд-парк будет здесь».