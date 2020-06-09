перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Ограничения в Петербурге снимут в три этапа. Что и когда откроется? Отвечает Беглов 20:37
Экс-фигуранта «московского дела» Раджабова задержали 20:05
В крови актера Ефремова обнаружили следы наркотиков. Он задержан Обновлено в 19:46
«Ситимобил» выпустил магниты с воспоминаниями о самоизоляции 19:38
Don Blackmore/YouTube Netflix, BBC iPlayer и Brit Box удалили сериал «Little Britain» из‑за расистских шуток
Netflix, BBC iPlayer и Brit Box удалили сериал «Little Britain» из‑за расистских шуток 19:26
Брянский таксист отказался везти темнокожего студента. Его уволили из «Яндекс.Такси» 19:05
Конституционный суд предписал проводить митинги только в гайд-парках 18:46
Алтайский оперштаб по коронавирусу согласовывает информацию по COVID-19 с губернатором 18:15
Письмо Ван Гога и Гогена о посещении борделей продадут с аукциона в Париже 17:46
Музей Космонавтики Земля сыграла в шахматы с космосом. Но определить победителя не вышло!
Земля сыграла в шахматы с космосом. Но определить победителя не вышло! 17:39
Вышел трейлер третьей части фильма о приключениях Билла и Теда 17:28
Участники кампании «Нет» против поправок к Конституции пожаловались в ЦИК на сайт ЦИК 17:16
«Я побрею челку под ноль»: посмотрите акустический клип «Френдзоны» 17:05
СМИ сообщили, что Собянин отменил самоизоляцию по просьбе Путина. В Кремле это отрицают 16:31
Gage Skidmore/Flickr «Трансженщины — женщины»: Дэниел Рэдклифф ответил на твиты Джоан Роулинг о гендерной идентичности
«Трансженщины — женщины»: Дэниел Рэдклифф ответил на твиты Джоан Роулинг о гендерной идентичности 16:17
JBL представила в России умные колонки с голосовым помощником Алиса вместо Google Assistant 16:06
Дмитрий Глуховский станет следующим гостем литературного клуба фонда «Дом с маяком» 15:58
Ученые обнаружили признаки эпидемии COVID-19 в Китае в августе 2019 года 15:30
В центре Москвы появится новый пешеходный мост 15:24
В пользу семьи погибшего в ДТП с Ефремовым предложили открыть сбор пожертвований 15:14
Отключить рекламу

Письмо Ван Гога и Гогена о посещении борделей продадут с аукциона в Париже

Илья Голубев
Сегодня в 17:46

Парижский аукционный дом Aristophil собирается продать на ближайших торгах письмо художников Винсента Ван Гога и Поля Гогена к их коллеге Эмилю Бернару, сообщает CNN. Ожидается, что лот уйдет с молотка за 180–250 тыс. евро (примерно 14–19 млн рублей).

Художники отправили письмо на четыре страницы в ноябре 1888 года, большую часть текста написал Ван Гог. Он, например, называет Гогена «неиспорченным созданием с инстинктами дикого зверя», заявляет, что после «нескольких экскурсий в бордели они, весьма вероятно, будут проводить там время за работой», и размышляет о создании нового творческого объединения художников.

Гоген оставил в письме свое мнение на этот счет: «Не слушайте Винсента — как вы знаете, у него склонность к восторгам и преувеличениям».

© Drouot Estimations
1 из 4
© Drouot Estimations
2 из 4
© Drouot Estimations
4 из 4

К сожалению, в том же 1888 году Ван Гог и Гоген начали ссориться из‑за противоречий во взглядах на искусство. Однажды Ван Гог напал на своего друга с бритвой, пока тот спал: к счастью, Гоген вовремя проснулся. В ту же ночь Ван Гог отрезал себе мочку уха, после чего попал в психиатрическую больницу.

За свою недолгую жизнь Винсент Ван Гог написал немало писем. До наших дней сохранились около 900 из них, многие адресованы брату художника, Тео.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
классика
Моцарт. Реквием (онлайн-трансляция)
Концерт в память жертв COVID-19
экскурсии
Visit Finland. Экскурсии по музеям Финляндии (онлайн-трансляция)
Виртуальный туризм эпохи пандемии
хип-хоп
«Макулатура» (онлайн-трансляция)
Первопроходцы грустного экзистенциального рэпа
электропоп
Empress Of (онлайн-трансляция)
Танцевальный лоуфайный синти-поп о сильных чувствах
классика
Органный онлайн-фестиваль «Шедевр фирмы Зауэр» (онлайн-трансляция)
«Твин Пикс» и «Гарри Поттер» на органе
премьеры
Погружение (онлайн-трансляция)
Аудиоспектакль в собственной ванной

Другие материалы по темам

Теги
CNN
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить