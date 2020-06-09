Письмо Ван Гога и Гогена о посещении борделей продадут с аукциона в Париже

Парижский аукционный дом Aristophil собирается продать на ближайших торгах письмо художников Винсента Ван Гога и Поля Гогена к их коллеге Эмилю Бернару, сообщает CNN. Ожидается, что лот уйдет с молотка за 180–250 тыс. евро (примерно 14–19 млн рублей).

Художники отправили письмо на четыре страницы в ноябре 1888 года, большую часть текста написал Ван Гог. Он, например, называет Гогена «неиспорченным созданием с инстинктами дикого зверя», заявляет, что после «нескольких экскурсий в бордели они, весьма вероятно, будут проводить там время за работой», и размышляет о создании нового творческого объединения художников.

Гоген оставил в письме свое мнение на этот счет: «Не слушайте Винсента — как вы знаете, у него склонность к восторгам и преувеличениям».