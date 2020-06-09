СМИ сообщили, что Собянин отменил самоизоляцию по просьбе Путина. В Кремле это отрицают

Досрочная отмена ограничений в Москве может быть инициативой лично Владимира Путина, об этом сообщают «Медуза» и «Открытые медиа». Источники СМИ, близкие к властям, утверждают, что мэр Москвы Сергей Собянин отменил режим самоизоляции по просьбе Кремля. Причина досрочного снятия ограничений — приближающееся голосование по поправкам к Конституции.

Источник «Открытых медиа» в администрации президента считает, что людям «нужно выдохнуть после изоляции перед голосованием» и что именно этим мотивирована досрочная отмена карантина в столице.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков это отрицает. Он заявил, что ограничения сняты своевременно, а решение принимал именно Собянин, без какого‑либо влияния Кремля.

По сведениям «Медузы», Владимир Путин лично общался с Сергеем Собяниным в выходные, 6–7 июня. До этого разговора Собянин, по утверждению журналистов, не собирался ослаблять ограничения раньше запланированного — 15 июня. Однако 8 июня мэр обратился к горожанам с объявлением о смягчении режима, связанного с коронавирусом.

Голосование по поправкам к Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля. На нем не будут записывать паспортные данные граждан (достаточно будет подписи избирателя), а представители СМИ не смогут наблюдать за подсчетом его результатов. «Афиша Daily» разбиралась, как будет проходить плебисцит и о каких поправках нужно узнать перед тем, как отдать свой голос.