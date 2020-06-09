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«Трансженщины — женщины»: Дэниел Рэдклифф ответил на твиты Джоан Роулинг о гендерной идентичности

Семён Гудошников
Сегодня в 16:17

Британский актер Дэниел Рэдклифф прокомментировал твиты писательницы Джоан Роулинг о гендерной идентичности, из‑за которых ее обвинили в трансфобии. Свою позицию он высказал в эссе, опубликованном на сайте проекта Trevor, который помогает представителям ЛГБТК+.

«Трансгендерные женщины — это женщины. Любое обратное утверждение стирает личность и достоинство трансгендерных людей и противоречит советам, данным профессиональными ассоциациями здравоохранения», — написал актер.

Исполнитель роли Гарри Поттера также выразил надежду, что комментарии Роулинг не обесценят значения ее книг. «Если эти книги учили вас, что любовь — самая сильная вещь во вселенной, способная преодолеть любые преграды; если они учили вас, что сила в разнообразии и что догматические идеи чистоты ведут к угнетению уязвимых групп; если вы считаете, что какой‑то конкретный персонаж — транс, небинарный или гендерфлюид, или что он гей или бисексуал; если вы нашли в наших историях что‑то, что откликалось в вас и помогало вам, — тогда этот опыт между вами и книгой, и он священен», — заявил Рэдклифф.

На прошлой неделе Джоан Роулинг отреагировала в твиттере на статью с портала Devex под названием «Создание равноправного мира после коронавируса для тех, у кого есть менструации». В ней рассказывается о «гендерных аспектах» пандемии и опасностях, с которыми сталкиваются женщины на карантине. Писательница заявила, что «кажется, есть какое‑то другое слово» для «тех, у кого есть менструации», и добавила несколько искаженных вариаций слова «женщины».

Пользователи соцсетей обвинили Роулинг в трансфобии и нетерпимости к трансгендерам, небинарным людям и людям с гендерной нонконформностью. В ответ писательница сказала, что ничего не имеет против трансгендерности, но «стирание понятия половой принадлежности мешает многим людям осмысленно обсуждать собственную жизнь».

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