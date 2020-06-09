JBL представила в России умные колонки с голосовым помощником Алиса вместо Google Assistant

Компания JBL представила в России новые модели умных колонок. Вместо Google Assistant в качестве голосового помощника в них установлена Алиса от «Яндекса». Об этом говорится в сообщении «Яндекса».

Алиса предустановлена в две модели — стационарную JBL Link Music и портативную JBL Link Portable. В США обе продаются с голосовым помощником от Google.

Стоимость стационарной модели составит 8590 рублей, переносной — 11 990 рублей. Стационарная модель уже поступила в продажу, переносная пока доступна только для предзаказа.

Сейчас Алису поддерживают умные колонки «Яндекс.Станция», «Станция Мини», а также колонки Irbis A, Dexp Smartbox, LG, Elari и другие устройства.